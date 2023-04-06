Свидовець — це великий гірський масив на Закарпатті, який є важливою природною пам'яткою України. Ці місця справді унікальні і немають аналогів на географічній карті світу. Але на місці заповідника хочуть зробити курорт та знищити неймовірну флору цього місця.

Українська хіп-хоп та реп-виконавиця Alyona Alyona (справжнє ім'я Олена Савраненко) в Інстаграм закликала українців підписати петицію проти будівництва там курорту.

Як розповіла Alyona Alyona, зараз Свидовець перебуває під загрозою повного знищення. У 2016 році Закарпатська обласна адміністрація ухвалила рішення створити на його території найбільший у Європі гірськолижний курорт. Там хочуть розмістити 28 тисяч туристів та лижних підйомників, доріг та доріжок.

Озера льодовикового періоду, старі ліси, рідкісні види тварин хочуть знищити заради комплексів для відпочинку, спа та ресторанів. Тож артистка виступає проти незаконної забудови на території Свидовця.

"Наша спільна мета — надати території Свидівця статусу заказника, що виключить будь-які маніпуляції, які мають на меті пошкодити його подальшому існуванню", — зазначила Alyona Alyona.



Так, виконавиця закликає врятувати заповідну зону від повного знищення. Їй потрібний суспільний резонанс.

"Пропоную спільними зусиллями врятувати Свидовець. Пам'ятайте, що кожен підпис петиції та репост здатні викликати громадський резонанс навколо загрози його знищення та допомогти врятувати тварин, ліси, гори та озера цієї неймовірної місцевості у наших рідних Карпатах", — закликала артистка.

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