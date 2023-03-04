Схуднення для Alyona Alyona проходить легко, адже вона не ставить конкретних цілей на тиждень чи місяць, а лише змінила деякі харчові звички.

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona за літо 2022 вдалося перевтілитися і скинути 20 кілограмів. Як зазначила артистка, їй вдалося досягти такого вражаючого результату за допомогою харчування. У своїх «Інстаграм-Сториз» вона розповіла, як харчується.

Alyona Alyona спочатку здала безліч аналізів, які показали чимало відхилень у роботі печінки, недолік йоду та вітаміну D. Однак найбільшим потрясінням стало те, що зірка – в одному кроці від цукрового діабету.

Схуднення для співачки проходить легко, адже вона не ставить конкретних цілей на тиждень чи місяць, а лише змінила деякі харчові звички. Співачка зізналася, що відмовилася від вживання м'яса, але при цьому не відмовилася від риби. Вона замінила фрукти овочами та налягає на білок та крупи з низьким глікемічним індексом.

Alyona Alyona розповіла, що помічає плюси такого харчування. Наприклад, у неї легше перетравлюється їжа, немає тяжкості в шлунку, вона чудово почувається, співачка менше днів хворіє, у неї шкіра стала набагато кращою.

"Але нікому нічого не збираюся нав'язувати. Людина сама повинна до цього прийти або не дійти правильного харчування", - додала Alyona Alyona.

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