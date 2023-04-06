Свидовец — это большой горный массив в Закарпатье, который выступают важной природной достопримечательностью Украины. Эти места действительно уникальны и не имеют аналогов на географической карте мира. Но на месте заповедника хотят сделать курорт и уничтожить неверотную флору этого места.

Украинская хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя Алена Савраненко) в Инстаграм призвала украинцев подписать петицию против строительства там курорта.

Как рассказала Alyona Alyona, сейчас Свидовец находится под угрозой полного уничтожения. В 2016 году Закарпатская областная администрация приняла решение создать на его территории самый большой в Европе горнолыжный курорт. Там хотят разместить 28 тысяч туристов и лыжных подъемников, дорог и дорожек.

Озера ледникового периода, старовозрастные леса, редкие виды животных хотят уничтожить ради комплексов для отдыха, спа и ресторанов. Потому артистка выступает против незаконной застройки на территории Свидовца.

"Наша общая цель — предоставить территории Свидовца статус заказника, что исключит любые манипуляции, которые имеют целью повредить его дальнейшему существованию", — отметила Alyona Alyona.



Так, исполнительница призывает спасти заповедную зону от полного уничтожения. Ей нужен общественный резонанс.

"Предлагаю совместными усилиями спасти Свидовец. Помните, что каждая подпись петиции и репост способны вызвать общественный резонанс вокруг угрозы его уничтожения и помочь спасти животных, леса, горы и озера этой невероятной местности в наших родных Карпатах", — призвала артистка.

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