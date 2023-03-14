Alyona Alyona зізналася, що ігнорувала сигнал повітряної тривоги - і це ледь не коштувало артистці життя.

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona зважилася на сміливий крок і пообіцяла своїм підписникам в Інстаграм чесно відповісти на будь-яке питання. Виявилося, що питань у фанатів накопичилося чимало і стосувалися вони різноманітних сторін її життя. Відповідаючи на запитання, артистка несподівано згадала про випадок, коли її життю загрожувала небезпека.

Так, Alyona Alyona зізналася, що ігнорувала сигнал повітряної тривоги - і це ледь не коштувало артистці життя.

"Згадала свою найстрашнішу тривогу за весь час. Це був перший місяць повномасштабного вторгнення. Ми тоді возили в аптеку необхідні ліки. Пам'ятаю, як ми приїхали з Києва - вже стемніло. Ми розвантажували ліки і почалася тривога, а поряд з нами були окуповані села. І тоді почалося бомбардування, поруч стріляли. Але у нас не було вибору, адже багато тоді простих людей стояли в черзі за ліками і їх потрібно було роздати. Це було страшно", - розповіла Alyona Alyona.

Вона також розповіла, що за 2022 рік вона часто замислювалася про те, щоби все кинути і пожити спокійним життям - без сцени. На ці думки її наштовхнув стан здоров'я. Але артистка усвідомила, що своєю популярністю може допомогти більше.

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