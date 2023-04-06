Суддя шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився рецептом смаколика, який підійде навіть для веганів.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Володимир Ярославський показав, як приготувати пісні чорничні оладки.

"Ви можете здивувати дітей чи свою половинку, приготувавши щось смачне, корисне і ще й вражаюче кольором ❤️ Тож бажаю натхнення і схвальних відгуків👍", — пише зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти (в розрахунку на 2 великі або 3 середні порції):

100г замороженої чорниці

100г замороженої вишні

70 г води

35г цукру (можна замінити на 1 банан)

15г рослинної олії без запаху

140г борошна

в якості замінника яєць 20г борошна + 5г розпушувача

олія для смажіння

веганська згущенка

ягоди для декору

Ягоди розморожуємо, додаємо воду та замінник яєць, пробиваємо занурювальним блендером до однорідної маси. Далі додаємо цукор, рослинну олію, перемішуємо, додаємо просіяне борошно та знову добре перемішуємо.

"Я смажу через кільце - щоб буди красиві, ви можете робити просто на пательні, на рослинній олії, на невеликому вогні, з обох сторін. Бо оладки швидко змінюють колір на поверхні. Перегортаєте оладки обережно і акуратно - вони дуже ще ніжні. Подаю оладки і поливаю щедро кокосовою згущенкою 😂 і з ягодами зверху", — додав Володимир Ярославський.

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