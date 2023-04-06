Цього разу на своїй сторінці в Instagram Володимир Ярославський показав, як приготувати пісні чорничні оладки.
"Ви можете здивувати дітей чи свою половинку, приготувавши щось смачне, корисне і ще й вражаюче кольором ❤️ Тож бажаю натхнення і схвальних відгуків👍", — пише зірка "Мастер Шеф".
Нам знадобляться такі інгредієнти (в розрахунку на 2 великі або 3 середні порції):
- 100г замороженої чорниці
- 100г замороженої вишні
- 70 г води
- 35г цукру (можна замінити на 1 банан)
- 15г рослинної олії без запаху
- 140г борошна
- в якості замінника яєць 20г борошна + 5г розпушувача
- олія для смажіння
- веганська згущенка
- ягоди для декору
Ягоди розморожуємо, додаємо воду та замінник яєць, пробиваємо занурювальним блендером до однорідної маси. Далі додаємо цукор, рослинну олію, перемішуємо, додаємо просіяне борошно та знову добре перемішуємо.
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"Я смажу через кільце - щоб буди красиві, ви можете робити просто на пательні, на рослинній олії, на невеликому вогні, з обох сторін. Бо оладки швидко змінюють колір на поверхні. Перегортаєте оладки обережно і акуратно - вони дуже ще ніжні. Подаю оладки і поливаю щедро кокосовою згущенкою 😂 і з ягодами зверху", — додав Володимир Ярославський.
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