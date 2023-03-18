Цього разу на своїй сторінці в Instagram Володимир Ярославський показав, як приготувати шарлотку з яблуками на кефірі з манною крупою.
Нам знадобляться такі інгредієнти:
- 200г ложкового кефіру
- 1 велике або 2 маленьких яйця
- 140г манки
- 120г борошна
- 190г цукру
- 10г ванільного цукру
- 8г розпушувача
- 800г яблук (найкраще Голден або червоні, м'які сорти)
- 35г олії
- трошки кориці або цедри цитросових
До кефіру додаємо цукор, манку та яйця, перемішуємо і залишаємо на 30 хвилин, щоб манка настоялася. Через пів години додаємо борошно з розпушувачем та рослинну олію або вершкове масло. А поки кефір з манкою відпочивають, почистьте яблука й дрібненько наріжте їх, краще кубиком. До нарізаних яблук можна для смаку додати корицю або цедру цитрусових.
"Коли тісто готове, додайте в нього яблука. Їх буде багато, не хвилюйтесь! Добре перемішайте і покладіть у форму 26см з пергаментом (якщо немає форми беріть пательню, як я). Пергамент не забудьте змастити олією. Випікаю при температурі 180 градусів 40-45 хвилин! І все! Смачного!", — пояснив суддя "Мастер Шеф".
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