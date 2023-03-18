Цього разу на своїй сторінці в Instagram Володимир Ярославський показав, як приготувати шарлотку з яблуками на кефірі з манною крупою.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

  • 200г ложкового кефіру
  • 1 велике або 2 маленьких яйця
  • 140г манки
  • 120г борошна
  • 190г цукру
  • 10г ванільного цукру
  • 8г розпушувача
  • 800г яблук (найкраще Голден або червоні, м'які сорти)
  • 35г олії
  • трошки кориці або цедри цитросових

До кефіру додаємо цукор, манку та яйця, перемішуємо і залишаємо на 30 хвилин, щоб манка настоялася. Через пів години додаємо борошно з розпушувачем та рослинну олію або вершкове масло. А поки кефір з манкою відпочивають, почистьте яблука й дрібненько наріжте їх, краще кубиком. До нарізаних яблук можна для смаку додати корицю або цедру цитрусових.

"Коли тісто готове, додайте в нього яблука. Їх буде багато, не хвилюйтесь! Добре перемішайте і покладіть у форму 26см з пергаментом (якщо немає форми беріть пательню, як я). Пергамент не забудьте змастити олією. Випікаю при температурі 180 градусів 40-45 хвилин! І все! Смачного!", — пояснив суддя "Мастер Шеф".

Популярні новини зараз

Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент

Наростаюча загроза на Харківському напрямку, військовий експерт зробив попередження: "Зосереджено..."

Сина знайшла мати: перші подробиці і кадри з місця нової трагедії на Київщині

Зосереджують сили: росіяни готуються до нового прориву кордону, експерт вказав на небезпеку

Андре Тан з-за кордону несподівано висловився про українців: "Ми з вами навіть не усвідомлюємо..."
Показати ще

Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.

Також повідомлялося, що Володимир Ярославський чесно відповів, як прийшов у свою професію.

Крім того Politeka писала, що Володимир Ярославський з "Мастер Шеф" потрапив під шквал критики через перетин кордону - Мартиновська заступилася.