Цього разу на своїй сторінці в Instagram Володимир Ярославський показав, як приготувати шарлотку з яблуками на кефірі з манною крупою.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

200г ложкового кефіру

1 велике або 2 маленьких яйця

140г манки

120г борошна

190г цукру

10г ванільного цукру

8г розпушувача

800г яблук (найкраще Голден або червоні, м'які сорти)

35г олії

трошки кориці або цедри цитросових

До кефіру додаємо цукор, манку та яйця, перемішуємо і залишаємо на 30 хвилин, щоб манка настоялася. Через пів години додаємо борошно з розпушувачем та рослинну олію або вершкове масло. А поки кефір з манкою відпочивають, почистьте яблука й дрібненько наріжте їх, краще кубиком. До нарізаних яблук можна для смаку додати корицю або цедру цитрусових.

"Коли тісто готове, додайте в нього яблука. Їх буде багато, не хвилюйтесь! Добре перемішайте і покладіть у форму 26см з пергаментом (якщо немає форми беріть пательню, як я). Пергамент не забудьте змастити олією. Випікаю при температурі 180 градусів 40-45 хвилин! І все! Смачного!", — пояснив суддя "Мастер Шеф".

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