Цього разу на своїй сторінці в Instagram Володимир Ярославський показав, як приготувати ліниві вареники.

"Я їх обожнюю і можу їсти на сніданок завжди😊Знаю, що у кожного є свій особливий рецепт від мами або бабусі зі смаком дитинства. От і мій рецепт вже перевірений роками на роботі. Тому я з радістю ділюся ним з вами❤️", — пише суддя "Мастер Шеф".

На 4 порції беремо такі інгредієнти:

450г віджатого кисломолочного 9% сиру

100г борошна

1 маленьке яйце 40г

50г цукру

5г ванільного цукру

Два головних секрети лінивих вареників - це знайти хороший некислий сир і добре віджати його. У віджатий сир додаємо яйце, цукор та добре перемішуємо виделкою, в кінці всипаємо борошно. З тіста шеф-кухар формує кульки, а з них робить овальні вироби - так вони краще проварюються. Відварюємо варенички в трохи підсоленій воді і потім готуємо соус.

Для соусу беремо:

75г апельсинового соку

15г цукру

25г вершкового масла

можна додати цедру

Сік із цукром треба довести до кипіння і затягнути вершковим маслом. Додаємо в соус відварені вареники й злегка протушковуємо.

"Подаю зі сметаною, частиною невіджатого сиру і ягодами або сухофруктами. ❗️А ще, обожнюю додавати карамелізоване насіння соняшника. Для цього беру 100г насіння та 35г цукрової пудри. Все змішую на пательні і доводжу до карамелізації цукру, перемішуючи іноді лопаткою! З пательні зняти на силіконовий коврик або пергамент, як захолоне, трохи подрібнюю руками) 🌷соус можна робити і просто на воді, в якій варились вареники - але тоді більше ванілі треба. Або навіть брати білий шоколад та вершки )))", — додав Володимир Ярославський.

Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.

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