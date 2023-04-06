В этот раз на своей странице в Instagram Владимир Ярославский показал, как приготовить постные черничные оладьи.
"Вы можете удивить детей или свою половинку, приготовив что-то вкусное, полезное и еще и поражающее цветом ❤️ Так что желаю вдохновения и одобрительных отзывов", - пишет звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на 2 большие или 3 средние порции):
- 100г замороженной черники
- 100г замороженной вишни
- 70 г воды
- 35г сахара (можно заменить на 1 банан)
- 15г растительного масла без запаха
- 140г муки
- в качестве заменителя яиц 20г муки + 5г разрыхлителя
- масло для жарки
- веганская сгущенка
- ягоды для декора
Ягоды размораживаем, добавляем воду и заменитель яиц, пробиваем погружным блендером в однородную массу. Далее добавляем сахар, растительное масло, перемешиваем, добавляем просеянную муку и снова хорошо перемешиваем.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Пожар вспыхнул в здании минобороны в центре москве: первые подробности и кадры
Кадры с места ДТП с Остапом Ступкой слили в сеть: авто смяло, как бумагу
Новый обстрел всколыхнул Украину, оккупанты ударили по жилым домам и больнице: кадры разрушений и детали
ВСУ рванули в контратаку: стало известно, где удалось отбить позиции
"Я жарю через кольцо – чтобы были красивые, вы можете делать просто на сковороде, на растительном масле, на небольшом огне, с обеих сторон. Потому что оладьи быстро меняют цвет на поверхности. Переворачиваете оладьи осторожно и аккуратно – они очень еще нежные. Подаю оладьи и поливаю щедро кокосовой сгущенкой 😂 и с ягодами сверху", - добавил Владимир Ярославский.
Напомним, Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт идеальных домашних чебуреков.
Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал очень простой и вкусный рецепт шарлотки.
Также Politeka писала, что Владимир Ярославский поделился рецептом невероятно вкусных ленивых вареников.