Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом вкусности, которая подойдет даже для веганов.

В этот раз на своей странице в Instagram Владимир Ярославский показал, как приготовить постные черничные оладьи.

"Вы можете удивить детей или свою половинку, приготовив что-то вкусное, полезное и еще и поражающее цветом ❤️ Так что желаю вдохновения и одобрительных отзывов", - пишет звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на 2 большие или 3 средние порции):

100г замороженной черники

100г замороженной вишни

70 г воды

35г сахара (можно заменить на 1 банан)

15г растительного масла без запаха

140г муки

в качестве заменителя яиц 20г муки + 5г разрыхлителя

масло для жарки

веганская сгущенка

ягоды для декора

Ягоды размораживаем, добавляем воду и заменитель яиц, пробиваем погружным блендером в однородную массу. Далее добавляем сахар, растительное масло, перемешиваем, добавляем просеянную муку и снова хорошо перемешиваем.

"Я жарю через кольцо – чтобы были красивые, вы можете делать просто на сковороде, на растительном масле, на небольшом огне, с обеих сторон. Потому что оладьи быстро меняют цвет на поверхности. Переворачиваете оладьи осторожно и аккуратно – они очень еще нежные. Подаю оладьи и поливаю щедро кокосовой сгущенкой 😂 и с ягодами сверху", - добавил Владимир Ярославский.

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