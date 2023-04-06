Західна актриса Дженна Ортега, яка зіграла роль головної героїні у серіалі Венздей, показала несподіване фото, де була у кривавих потоках.

Як пише Politeka.net, Дженна Ортега – відома американська актриса, якій зараз 20 років. Знаменитість прославилася завдяки своїй головній ролі у серіалі "Венздей", де вона зіграла однойменного персонажа-підлітка. Після релізу картини на Дженну почали підписуватися десятки мільйонів фоловерів з усього світу і тепер має майже 41 мільйонів фанатів в Інстаграм. А цього разу Ортега поділилася кадрами, де показала закривавлене тіло. Як можна зрозуміти, то був грим для зйомок.

Фанати поставили понад 5 мільйонів лайків та написали коментарі:

"Але скажіть королева, перший слайд - це перша фотка бекстейджа з нового фільму?";

"О, без коментарів, Скоро";

"я точно впевнений, що Бог – жінка";

"Я хочу бути твоїм цигарковим папером, що витирає кров";

"Чесно кажучи, якби ти сказав мені, що ти інопланетянин, який планує вторгнення на Землю, я допоміг би тобі захопити світ заради хіхікання";

"Відсилка на Венздей? Пробач якщо не смішно, хотів сказати що ти найкраща!! Я хочу побачити тебе скоріше :)";

"Якщо хтось скаже, що ідеальної дівчини не існує, я просто покажу їм фото Дженни".

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