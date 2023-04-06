Як пише Politeka.net, Дженна Ортега – відома американська актриса, якій зараз 20 років. Знаменитість прославилася завдяки своїй головній ролі у серіалі "Венздей", де вона зіграла однойменного персонажа-підлітка. Після релізу картини на Дженну почали підписуватися десятки мільйонів фоловерів з усього світу і тепер має майже 41 мільйонів фанатів в Інстаграм. А цього разу Ортега поділилася кадрами, де показала закривавлене тіло. Як можна зрозуміти, то був грим для зйомок.
Фанати поставили понад 5 мільйонів лайків та написали коментарі:
"Але скажіть королева, перший слайд - це перша фотка бекстейджа з нового фільму?";
"О, без коментарів, Скоро";
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"я точно впевнений, що Бог – жінка";
"Я хочу бути твоїм цигарковим папером, що витирає кров";
"Чесно кажучи, якби ти сказав мені, що ти інопланетянин, який планує вторгнення на Землю, я допоміг би тобі захопити світ заради хіхікання";
"Відсилка на Венздей? Пробач якщо не смішно, хотів сказати що ти найкраща!! Я хочу побачити тебе скоріше :)";
"Якщо хтось скаже, що ідеальної дівчини не існує, я просто покажу їм фото Дженни".
Нагадаємо, Венздей у прозорій сукні не залишила чоловікам шансів.
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