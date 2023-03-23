Западная актриса Дженна Ортега, которая сыграла роль главной героини в сериале Венздей, показала стильный образ в прозрачном платье, восхитив не только фигуркой.

Как пишет Politeka.net, Дженна Ортега - 20-летняя американская актриса, которая сыграла роль главной героини в сериале Вендей о легендарной семейке Адамс. После релиза картины актриса стала очень популярной и за ней начали следить десятки миллионов фолловеров в Инстаграм, где Дженна не так уж и часто публикует новые фотографии. Поэтому отдельным развлечением фанатов было создавать фан-странички актрисы, которые собирали миллионы фанатов.

Но Ортега иногда радует своих фолловеров новым контентом и этот раз не стал исключением, ведь Дженна опубликовала снимок, где позировала в прозрачном платье.

Фанаты поставили более двух миллионов лайков и написали комментарии:

"Вы вдохновляющая, талантливая и харизматичная актриса. Я хочу, чтобы ты знала, насколько ты особенная для меня. Я просто хочу встретиться с вами однажды, поздравить вас с тем, что вы замечательный человек, и сказать вам, как много вы и ваша работа значат для меня. С тех пор, как я встретил тебя, мои дни уже не те!";

"Моя королева".

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