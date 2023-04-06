Западная актриса Дженна Ортега, которая сыграла роль главной героини в сериале Венздей, показала неожиданное фото, где была в кровавых потеках.

Как пишет Politeka.net, Дженна Ортега - известная американская актриса, которой сейчас 20 лет. Знаменитость прославилась благодаря своей главной роли в сериале "Венздей", где она сыграла одноименного персонажа-подростка. После релиза картины на Дженну начали подписываться десятки миллионов фолловеров со всего мира и теперь у нее почти 41 миллионов фанатов в Инстаграм. А в этот раз Ортега поделилась кадрами, где показала окровавленное тело. Как можно понять, это был грим для съемок.

Фанаты поставили более 5 миллионов лайков и написали комментарии:

"Но скажите королева, первый слайд это первая фотка бэкстейджа из нового фильма?";

"О, без комментариев, Скоро";

"я точно уверен, что Бог - женщина";

"Я хочу быть твоей папиросной бумагой, вытирающей кровь";

"Честно говоря, если бы ты сказал мне, что ты инопланетянин, планирующий вторжение на Землю, я бы помог тебе захватить мир ради хихиканья";

"Отсылка на Венздей? Прости если не смешно, хотел сказать что ты лучшая!!!! Я хочу увидеть тебя поскорее :)";

"Если кто-то скажет, что идеальной девушки не существует, я просто покажу им фото Дженны".

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