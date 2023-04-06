Как пишет Politeka.net, Дженна Ортега - известная американская актриса, которой сейчас 20 лет. Знаменитость прославилась благодаря своей главной роли в сериале "Венздей", где она сыграла одноименного персонажа-подростка. После релиза картины на Дженну начали подписываться десятки миллионов фолловеров со всего мира и теперь у нее почти 41 миллионов фанатов в Инстаграм. А в этот раз Ортега поделилась кадрами, где показала окровавленное тело. Как можно понять, это был грим для съемок.
Фанаты поставили более 5 миллионов лайков и написали комментарии:
"Но скажите королева, первый слайд это первая фотка бэкстейджа из нового фильма?";
"О, без комментариев, Скоро";
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"я точно уверен, что Бог - женщина";
"Я хочу быть твоей папиросной бумагой, вытирающей кровь";
"Честно говоря, если бы ты сказал мне, что ты инопланетянин, планирующий вторжение на Землю, я бы помог тебе захватить мир ради хихиканья";
"Отсылка на Венздей? Прости если не смешно, хотел сказать что ты лучшая!!!! Я хочу увидеть тебя поскорее :)";
"Если кто-то скажет, что идеальной девушки не существует, я просто покажу им фото Дженны".
Напомним, Венздей в прозрачном платье не оставила мужчинам шансов
А еще Politeka сообщала, что Венздей в фате и кружевах заворожила фирменным образом
Также Politeka писала, что Венздей в прозрачном наряде лишила мужчин дара речи