Как пишет Politeka.net, Дженна Мари Ортега - 20-летняя западная актриса. Звезда недавно прославилась на весь мир благодаря роли Венздей в одноименном сериале Wednesday. Теперь за звездой следят десятки миллионов фанатов в социальной сети Инстаграм. И хоть звезда не часто делится фото, но иногда все же радует фанатов свежим контентом.
А в этот раз Дженна опубликовала фото, где позировала в черном платье с кружевами и фате. Образ Ортега дополнила диадемой, которая идеально подчеркнула стильный лук.
"Я знаю, что опоздал с ними, и они уже в мире. Я просто должен поблагодарить мою команду за то, что они собрали меня для премьеры в среду. Они меня очень порадовали, если вы уже не могли сказать", - написала Дженна под фотография.
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Фанаты поставили более 8 миллионов лайков и написали комментарии:
"Легендарная";
"шоу очень хорошее, Дженна";
"ты выглядела взволнованной";
"выбрав Венздей, Тим Бертон принял лучшее решение в своей жизни!!!".
Напомним, к флешмобу с "Уэнздей" присоединилась Дорофеева
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