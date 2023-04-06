Актриса Дженна Ортега, яка стала зіркою серіалу "Венздей", показала, як виглядала у глибокому дитинстві, поділившись фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Дженна Ортега - відома американська 20-річна актриса, яка стала мегапопулярною минулого року. Як відомо, актрису взяли на головну роль у серіалі "Венздей", де вона зіграла однойменного персонажа із сімейки Адамс. Серіал став одним із найуспішніших у світі і на Дженну почали підписуватись десятки мільйонів фоловерів з усього світу.

Тепер за актрисою стежать понад 40 мільйонів фанатів і хоч Дженна раніше не так активно вела свій блог, то зараз намагається публікувати фотографії частіше. А цього разу вирішила у своєму сторисі показати знімок себе ж. Як можна побачити, зірка показала, як виглядала у глибокому дитинстві, де позувала у білій блузі.

А до цього актриса показала своє вечірнє вбрання. Як можна побачити, Дженна у такому образі прийшла на прем'єру серіалу, де відіграла головну роль.

"Я знаю, що запізнилася з ними, і вони вже у світі. Я просто повинна подякувати моїй команді за те, що вони зібрали мене для прем'єри в середу. Вони мене дуже порадували, якщо ви вже не могли сказати", - написала Дженна. публікації, вражаючи чином у чорному.

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