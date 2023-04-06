Как пишет Politeka.net, Дженна Ортега - известная американская 20-летняя актриса, которая стала мегапопулярной в прошлом году. Как известно, актрису взяли на главную роль в сериале "Венздей", где она сыграла одноименного персонажа из семейки Адамс. Сериал стал одним из самых успешных в мире и на Дженну начали подписываться десятки миллионов фолловеров со всего мира.

Теперь за актрисой следят более 40 миллионов фанатов и хоть Дженна раньше не так активно вела свой блог, то сейчас старается публиковать фотографии чаще. А в этот раз решила в своем сторис показать снимок себя же. Как можно увидеть, звезда показала, как выглядела в глубоком детстве, где позировала в белой блузе.

А до этого актриса показала свой вечерний наряд. Как можно увидеть, Дженна в таком образе пришла на премьеру сериала, где сыграла главную роль.

"Я знаю, что опоздала с ними, и они уже в мире. Я просто должна поблагодарить мою команду за то, что они собрали меня для премьеры в среду. Они меня очень порадовали, если вы уже не могли сказать", - написала Дженна в публикации, впечатляя образом в черном.

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