Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім зворушливо привітав свого сина з днем народження та поділився родинними кадрами.

Цього разу на своїй сторінці у Instagram Віталій Кім розмістив відео, в якому вони розбирають яскраві світлини сина, на яких можна побачити всю родину (щоб подивитися, проскрольте новину вниз).

42-річний очільник Миколаївської ОВА вже давно одружений. Разом із дружиною Юлією Кім він виховує трьох дітей: двох дочок – Євгенію та Олександру, а також сина Руслана. 10 квітня Руслану виповнилося 6 років і батько вирішив його публічно привітати.

"З днем народження, наш хлопчик! Тобі вже 6 років", — написав політик під відео.

Українці в коментарях приєднуються до привітань:

"З іменинником 🎂🎁🎊🎈🎉 Нехай росте здоровим, гарним, добрим хлопчиком на радість вам 🎉🎈🎊 Миру усім нам";

"Вітаємо Вас і вашого синочка❤️ Мирного неба, успішної, квітучої України Йому і нам всім! З Днем Народження, хай збуваються світлі мрії";

"Дай Боже синові здоров'я та мирного неба нам усім ❤️".

Раніше Віталій Кім похвалився, що в його родині панує баланс і, на відміну від його роботи в адміністрації, вдома він ніким не керує: "У нас в родині є баланс, і там не треба щось доводити. Тому там нема чим керувати, це партнерські відносини, тобто там немає мети".

Нагадаємо, про незвичайність свого сина Віталій Кім розповідав в інтерв'ю Олені Кравець.

Також повідомлялось, що Віталій Кім записав відеозвернення до українців, стосується мобілізації і повісток.

Крім того, Politeka.net писала, що Віталій Кім поділився з українцями дуже хорошою новиною.