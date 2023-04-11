Цього разу на своїй сторінці у Instagram Віталій Кім розмістив відео, в якому вони розбирають яскраві світлини сина, на яких можна побачити всю родину (щоб подивитися, проскрольте новину вниз).
42-річний очільник Миколаївської ОВА вже давно одружений. Разом із дружиною Юлією Кім він виховує трьох дітей: двох дочок – Євгенію та Олександру, а також сина Руслана. 10 квітня Руслану виповнилося 6 років і батько вирішив його публічно привітати.
"З днем народження, наш хлопчик! Тобі вже 6 років", — написав політик під відео.
Українці в коментарях приєднуються до привітань:
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"З іменинником 🎂🎁🎊🎈🎉 Нехай росте здоровим, гарним, добрим хлопчиком на радість вам 🎉🎈🎊 Миру усім нам";
"Вітаємо Вас і вашого синочка❤️ Мирного неба, успішної, квітучої України Йому і нам всім! З Днем Народження, хай збуваються світлі мрії";
"Дай Боже синові здоров'я та мирного неба нам усім ❤️".
Раніше Віталій Кім похвалився, що в його родині панує баланс і, на відміну від його роботи в адміністрації, вдома він ніким не керує: "У нас в родині є баланс, і там не треба щось доводити. Тому там нема чим керувати, це партнерські відносини, тобто там немає мети".
Нагадаємо, про незвичайність свого сина Віталій Кім розповідав в інтерв'ю Олені Кравець.
Також повідомлялось, що Віталій Кім записав відеозвернення до українців, стосується мобілізації і повісток.
Крім того, Politeka.net писала, що Віталій Кім поділився з українцями дуже хорошою новиною.