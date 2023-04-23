Цього разу на своїй сторінці в Instagram Аніта Луценко, у якої після народження доньки виявили гіпотиреоз, розповіла про свій експеримент по щитовидці. Під наглядом лікарів після 6 років щоденного прийому ліків вона вирішила «зіскочити» з таблеток.

"Отже, з моменту відміни л-тироксину пройшло 4 тижні. Лікарі казали, що через 3 тижні виводиться і можна спостерігати життя без впливу. Ну і що я вам скажу…сонливості немає, вагу не набираю, роздратованості і депресивності також, полегшення від того, що щоранку не приймаю таблетку - 100%. 6 років щоранку, КАРЛ! Я одразу зауважу, що я точно не є прикладом того як треба робити. У кожного своя ситуація", — пише зірка "Зважені та щасливі".

Тренерка проконсультувалася з трьома лікарями вищої категорії та отримала висновок, що їй неправильно було, скоріш за все, призначено гормон. Наразі вона не приймає жодних таблеток - ні вітамінів, ні омег, заліза, спіруліни тощо. При цьому всі аналізи на 100% ідеальні.

"Я маю свої і дивні причини. Бо в 2-тижневому поході пілігрімом Сатьяго по Іспанії в вересні я чітко зрозуміла під час медитації, що, можливо, моя хвороба пройшла, але продовжила пити, бо я не медик, щоб самій собі відміняти. 4 тижні назад в медитації я відчула на 100% бажання перестати пити таблетки, тому взяла консультації у трьох лікарів. Тож зараз 50/50. Якщо все ок, то супер. Якщо ні, то лікарі скажуть в якому режимі пити... Отака фігня, малята 😅😅", — додала Аніта Луценко.

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