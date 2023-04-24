Кулінарний експерт Тетяна Литвинова розповіла, незважаючи на свою бюджетність, воно виглядає дорого та шикарно, а також може наситити велику родину.

На своєму YouTube-каналі Тетяна Литвинова, кулінар та суддя "МастерШеф", розповіла, що страва з млинців із начинкою із сиру та грибів ідеально підходить для сімейного застілля.

Інгредієнти "Млинець":

Млинці - 15шт.

Гриби печериці - 450гр

Цибуля ріпчаста - 250гр

Вершки 15% - 200мл

Сирна красуня - 200г

Оливкова олія - ​​40мл

Соль - 1ч.л.

Перець чорний – 1ч.л.

Лавровий лист - 2шт.

Для запікання необхідно розігріти духовку до 180 градусів та запікати торт протягом 20 хвилин.

Приготування:

Наріжте печериці та цибулю кубиками та обсмажте їх на сковороді з оливковою олією доти, поки вся рідина не випарується. Додайте сіль, перець та лавровий лист у процесі готування. Наприкінці додайте вершки та доведіть до густини, продовжуючи варити ще 5 хвилин. Візьміть плоску тарілку та покладіть на неї один млинець. Викладіть на млинець шар грибної начинки, потім знову покладіть млинець і зверху викладете натертий на великій тертці сир. Повторюйте цю послідовність, доки не закінчаться гриби. Верхній шар має бути із сиру. Після цього закрийте торт ще одним млинцем та загорніть його фольгою. Поставте торт у духовку на 10 хвилин. Потім вийміть його, посипте сиром, що залишився і знову запікайте ще 10 хвилин.

Готовий млинцевий торт з начинкою із сиру та грибів - це ідеальна страва для сімейного застілля.

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