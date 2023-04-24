На своем YouTube-канале Татьяна Литвинова, кулинар и судья "МастерШеф", рассказала, что блюдо из блинов с начинкой из сыра и грибов идеально подходит для семейного застолья.
Ингредиенты "Блинный торт":
- Блины - 15шт.
- Грибы шампиньоны - 450гр
- Лук репчатый - 250гр
- Сливки 15% - 200мл
- Сыр сулугуни - 200гр
- Масло оливковое - 40мл
- Соль - 1ч.л.
- Перец чёрный - 1ч.л.
- Лавровый лист - 2шт.
Для запекания необходимо разогреть духовку до 180 градусов и запекать торт в течение 20 минут.
Приготовление:
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- Нарежьте шампиньоны и лук кубиками и обжарьте их на сковороде с оливковым маслом до тех пор, пока вся жидкость не выпарится. Добавьте соль, перец и лавровый лист в процессе готовки. В конце добавьте сливки и доведите до густоты, продолжая варить ещё 5 минут.
- Возьмите плоскую тарелку и положите на неё один блин. Выложите на блин слой грибной начинки, затем снова положите блин и сверху выложите натёртый на крупной тёрке сыр.
- Повторяйте эту последовательность, пока не закончатся грибы. Верхний слой должен быть из сыра. После этого закройте торт ещё одним блином и заверните его фольгой.
- Поставьте торт в разогретую духовку на 10 минут. Затем выньте его, посыпьте оставшимся сыром и снова запекайте ещё 10 минут.
Готовый блинный торт с начинкой из сыра и грибов - это идеальное блюдо для семейного застолья.
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