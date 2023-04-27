Володимир Остапчук вирушив разом із 22-річною обраницею Катею Поплавською до Польщі. Там пара хотіла зібрати гроші для України, але щось пішло за планом, адже Катя пошкодила ногу, про що Володимир повідомив у сторіс Інстаграм.
"Результати поїздки до Братислави. Мінус нога Каті Поплавської. Плюс зібрані гроші для України", - написав Остапчук.
"Зізнавайтеся, хто наврочив? Але ми ще не були в лікарні, Вова тільки півночі гуглив про різні види травм і о 7:30 пішов до аптеки", - написала Катя у своєму сторісі.
Даніель Салем розповів про дуже важливу людину в житті: "Один за одного готові життя віддати"
Нові масові поховання знайшли у Маріуполі, фото із супутника: "Більші за братські могили..."
"Говорили здати місто і відійти": прийнято рішення щодо Бахмута
Обірвалося життя знаменитого коміка: Андрій Данилко поділився трагічною звісткою
Скандал навколо Руслани на "Євробаченні-2023" отримав нове продовження: "Це несправедливо!"
"З ногою у мене проблеми навіть не через самокат. Розповідаю, начебто вам не пофіг", - продовжила розповідь Поплавська.
"Причина травми ноги: впасти з самоката - ні. Стати повз бордюр - так))) Мініатюра "Я впала з самоскида, гальмувала головою. Нічого нового, як би", - розкрила секрет травми Катерина.
Після цього 22-річна подружка Остапчука показала, як телеведучий дбатиме про неї після отриманої травми. На кадрах Володимир перебинтував ногу обраниці.
"Володимиру Остапчуку лише дай привід щось зробити для мене", - написала під кадрами Катя.
Нагадаємо, Остапчук показав, як різниця у віці з молодою обраницею видно у звичайному житті
А ще Politeka повідомляла, що Остапчук зізнався, чи планує ще дітей
Також Politeka писала, що 22-річна подружка Остапчука дала життєвий лайфхак, як не готувати вдома