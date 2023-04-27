Український телеведучий Володимир Остапчук, який розпочав стосунки з 22-річною Катею Поплавською, показав, як молода обраниця отримала травму.

Володимир Остапчук вирушив разом із 22-річною обраницею Катею Поплавською до Польщі. Там пара хотіла зібрати гроші для України, але щось пішло за планом, адже Катя пошкодила ногу, про що Володимир повідомив у сторіс Інстаграм.

"Результати поїздки до Братислави. Мінус нога Каті Поплавської. Плюс зібрані гроші для України", - написав Остапчук.

"Зізнавайтеся, хто наврочив? Але ми ще не були в лікарні, Вова тільки півночі гуглив про різні види травм і о 7:30 пішов до аптеки", - написала Катя у своєму сторісі.

"З ногою у мене проблеми навіть не через самокат. Розповідаю, начебто вам не пофіг", - продовжила розповідь Поплавська.

"Причина травми ноги: впасти з самоката - ні. Стати повз бордюр - так))) Мініатюра "Я впала з самоскида, гальмувала головою. Нічого нового, як би", - розкрила секрет травми Катерина.

Після цього 22-річна подружка Остапчука показала, як телеведучий дбатиме про неї після отриманої травми. На кадрах Володимир перебинтував ногу обраниці.

"Володимиру Остапчуку лише дай привід щось зробити для мене", - написала під кадрами Катя.

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