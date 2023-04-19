Екатерина Поплавская - новая избранница Владимира Остапчука, решила ответить на вопросы своих фанатов. Подружка телезвезды решила разместить ответы на вопросы в своем сторис Инстаграм.
"Что вас больше всего нервирует в мужчине?", - спросил фанат.
"Сразу захотела написать, что ничего, но подумала, что никто не поверит. 10 минут уже придумываю - идей ноль. Ну разве что, когда включает без наушников среди ночи какие-то исторические передачи на ютубе", - написала подружка звезды в ответ.
"Как продолжить что-то делать, когда ничего не можешь делать?", - спросил еще один фанат.
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"Ничего не может делать только мертвый человек. Ну или тот, который в депрессии. Если вы в депрессии, то нужно обратиться к специалисту, если нет, то нужно выйти из позиции жертвы и маленького ребенка и взять ответственность за свою жизнь", - заявила Катя.
"Не было ли страху к отношениям, если был, то как справились?", - спросил еще один фанат.
"Не было. 1. Отношения - это не тюрьма. Всегда можно их закончить, если что-то не устраивает и это невозможно изменить. 2. Я знала, что вступаю в отношения с взрослым, опытным, трудолюбивым, мудрым человеком. Ну и сама я не дура. Потому как-то была уверена, что будет все хорошо. Ну в крайнем случае - нет", - ответила Поплавская.
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