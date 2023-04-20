Катя Поплавская, 22-летняя блогерка, которая стала новой подружкой 38-летнего Владимира Остапчука, показала, как не готовить дома. Девушка поделилась кадрами со звездным избранником в своем Инстаграм.

"Сказала ему, что кто в семье главный, тот и готовит. Пользуйтесь, пока я жива", - написала звезда в публикации.

А до этого Екатерина решила ответить на вопрос, как она относится к прошлой личной жизни Владимира.

"Я понимаю, что Вова наделал ошибок в отношения. Не думайте, что я идеализирую. Но я знаю й моментами совсем другое от того, что знаете вы. Главное, что он признал эти ошибки, проработал их с психологом и сам себе пообещал их больше не повторять. Да и вы пишите мне, какой он хороший. Для меня нормально, что он за 38 лет был женат и имеет детей. Было бы странно, если было бы наоборот. Это классно, когда есть такой опыт. Наши отношения с ним для него третьи за жизнь. И как на меня, это совсем небольшая цифра почти для 39-летнего мужчины. Я оцениваю его по отношению ко мне - и поверьте, лучше мужчину я не могла представить", - поделилась Поплавская в ответе на вопрос фаната, который он задал в сторис.

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