Владимир Остапчук отправился вместе с 22-летней избранницей Катей Поплавской в Польшу. Там пара хотела собрать деньги для Украины, но что-то пошло не по плану, ведь Катя повредила ногу, о чем Владимир сообщил в сторис Инстаграм.
"Результаты поездку в Братиславу. Минус нога Кати Поплавской. Плюс собранные деньги для Украины", - написал Остапчук.
"Сознавайтесь, кто сглазил? Но мы еще не были в больнице, Вова только полночи гуглил о разных видах травм и в 7:30 пошел в аптеку", - написала Катя в своем сторис.
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"С ногой у меня проблемы даже не из-за самоката. Рассказываю, вроде вам не пофиг", - продолжила рассказ Поплавская.
"Причина травмы ноги: упасть с самоката - нет. Стать мимо бордюра - да))) Миниатюра "Я упала с самосвала, тормозила головой. Ничего нового, как бы", - раскрыла секрет травму Екатерина.
После этого 22-летняя подружка Остапчука показала, как телеведущий о ней заботиться после полученной травмы. На кадрах Владимир перебинтовал ногу избраннице.
"Владимиру Остапчуку только дай повод что-то сделать для меня", - написала под кадрами Катя.
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