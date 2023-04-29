Популярна українська співачка, телеведуча та учасниця "Жіночого кварталу" Віра Кекелія, яка півроку тому народила другу дитину, часто радує свою аудиторію яскравими публікації на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала у профілі чарівні кадри з нової незвичайної фотосесії, де постала у звичних образах.

Так, на нових фотографіях Віра приміряла кілька різних нарядів, але серед них немає суконь та підборів, а місцями вона навіть надмірно оголилася. Так, на деяких знімках співачка позує у широких джинсах, топі на тонких бретельках та чорній шкірянці, а на інших – у білій сорочці без нічого. При цьому на зйомці Віра дозволила собі найрізноманітніші пози та погляди.

У підписі до публікації Кекелія написала: "Маленький фільм з фотографій від @lesiamo. Такою ви мене ще не бачили - без підборів і суконь. Так круто відчувати свободу в виборі себе. Ці кадри саме про це".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Шикарна, об'ємна, глибока і з такою енергією життя!"

"Тут із молодою Мадонною трохи подібні".

"Це взагалі легально бути такою красивою та безмежною?".

"Я тебе бачу саме такою".

"Ви дуже гарна".

"Дуже круто!".

"Чудова куртка".

"Чудові фото, так давно не бачила схожої краси".

"Вірочка, яка ти гарна".

"На другому фото ви схожі на Кейт Уінслет".

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