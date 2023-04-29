Українська танцівниця Олена Шоптенко, зірка "Танців зі зірками", показала, що робила для допомоги Україні в ЄС.

Танцівниця Олена Шоптенко , зірка "Танів із зірками", показала, чим займалася останній рік у Європі, допомагаючи Україні. Зірка опублікувала відео у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"За останній рік життя за кордоном танець став для мене не лише ліками, а й потужним інструментом боротьби за Батьківщину та її культуру. Можливістю поєднувати серця людей в одному ритмі. З міжнародним днем ​​танцю – мови, зрозумілої мільйонам! Дякую, що станцювали зі мною цей танець за життя довжиною на рік супер українки та українці

та всім, хто долучався до співтворчості", - написала Шоптенко.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Ой, а де ж флешмоб із Маршу Світла?";

"Вітаю, таку заслужену, справжню танцівницю, це точно ваше покликання";

"Дуже зворушливо, який талант молодець. Слава Україні! Тобі творчих успіхів та здобутків та перемог".

Нагадаємо, Шоптенко з "Танців з зірками" зізналася, як підбадьорює сина, який має проблеми в ЄС.

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