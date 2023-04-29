Танцовщица Алена Шоптенко, звезда "Танів з зірками", показала, чем занималась последний год в Европе, помогая Украине. Звезда опубликовала видео в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
"За последний год жизни за границей танец стал для меня не только лекарством, но и мощным инструментом борьбы за Родину и ее культуру. Возможностью объединять сердца людей в одном ритме. С международным днем танца – языка, понятного миллионам! Спасибо, что станцевали со мной этот танец при жизни длиной в год. супер украинки и украинцы
и всем, кто приобщался к сотворчеству", - написала Шоптенко.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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"Поздравляю, такую заслуженную, настоящую танцовщицу, это точно ваше призвание";
"Очень трогательно, какой талант молодец. Слава Украине! Тебе творческих успехов и достижений и побед".
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