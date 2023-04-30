Українська телеведуча Леся Нікітюк показала відео із заправки, де взяла сосиску, насмішивши українців. Артистка опублікувала ролик у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"Найкращий комент – подарунок від мене", - написала Леся у публікації.
Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
"А розмір має значення";
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"Леся, ти найкраща! де і коли можна забрати подарунок?";
"Коли знайшла хлопця, який справді не перебільшує";
"Твоє обличчя коли тобі сказали, що після всіх невдалих дублів ти йдеш приймати паливовоз";
"Коли у тебе заправляється іноземець і ти намагаєшся втюхати йому хот-дог без знання мови";
"Очі твого нутриціолога, коли випадково відправила йому своє справжнє меню за день";
"Коли він такий собі, але ти випадково побачила його ковбаску";
"- Що це і як зробити хот-дог? Без паніки, головне кивати, ніби ти все розумієш";
"Коли під час твоєї зміни приїхав заправити авто твій колишній пульсом до повного";
"А все-таки комбайна не варто було заводити пораді такого колоска";
"Коли дізналася ціну однієї сосиски і при цьому намагаєшся зберігати невимушеність".
Нагадаємо, Нікітюк несподівано почала працювати на заправці, з'явилося відео
А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк обурила українок незвичайними розвагами у Києві.
Також Politeka писала, що Кароль, Дорофєєва, Мішина висловили особисте після обстрілу окупантів