Українська телеведуча Леся Нікітюк показала свою реакцію на сосиску, насмішивши українців.

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала відео із заправки, де взяла сосиску, насмішивши українців. Артистка опублікувала ролик у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Найкращий комент – подарунок від мене", - написала Леся у публікації.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"А розмір має значення";

"Леся, ти найкраща! де і коли можна забрати подарунок?";

"Коли знайшла хлопця, який справді не перебільшує";

"Твоє обличчя коли тобі сказали, що після всіх невдалих дублів ти йдеш приймати паливовоз";

"Коли у тебе заправляється іноземець і ти намагаєшся втюхати йому хот-дог без знання мови";

"Очі твого нутриціолога, коли випадково відправила йому своє справжнє меню за день";

"Коли він такий собі, але ти випадково побачила його ковбаску";

"- Що це і як зробити хот-дог? Без паніки, головне кивати, ніби ти все розумієш";

"Коли під час твоєї зміни приїхав заправити авто твій колишній пульсом до повного";

"А все-таки комбайна не варто було заводити пораді такого колоска";

"Коли дізналася ціну однієї сосиски і при цьому намагаєшся зберігати невимушеність".

Нагадаємо, Нікітюк несподівано почала працювати на заправці, з'явилося відео

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