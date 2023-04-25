Телеведущая и блогер Леся Никитюк похвалилась умениями, которые не умеют ничего общего с ее работой или шутливыми фото в Инстаграм. Артистка решила похвалиться кулинарными умениями, чем привлекла внимание.
По словам Никитюк, держать себя в отличной форме ей помогает отказ от хлебо-булочных изделий, риса, картофеля, печенья, тортов и некоторых видов мяса. При этом артистка не так сильно себя ограничивает и старается держать некий баланс.
Артистка подмечает, что ей не дорого питаться правильно, главное отказаться от вредной еды.
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"Думали, я только в лифте фоткаться умею?" - пошутила Никитюк о своих кулинарных способностях.
Не раз Никиттюк писали в сети различные вопросы по поводу увеличения губ, из-за чего ведущей пришлось несколько раз объясняться.
«Гидрофильное масло снимает макияж и спф-фильтры лучше! Ибо само масло растворить всю грязь и себум в порах. Обязательно каждый вечер! Дальше у меня увлажнение, пептидная сыворотка, я поддерживаю ею тонус кожи, ибо лучше предупредить, чем потом предотвращать возрастные изменения!».
Напомним, в Сети заговорили о примирении Никитюк с Дурневым после громкого скандала.
Как еще Politeka сообщала, что Леся Никитюк разоткровенничалась о гибели жениха.
Также Politeka писала, что Никитюк похвасталась роскошными букетами, поделившись новыми фото.