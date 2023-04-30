Украинская телеведущая Леся Никитюк показала видео с заправки, где взяла сосиску, насмешив украинцев. Артистка опубликовала ролик в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.
"Лучший коммент – подарок от меня", - написала Леся в публикации.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"А размер имеет значение";
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"Леся, ты самая лучшая! где и когда можно забрать подарок?";
"Когда нашла парня, который действительно не преувеличивает";
"Твое лицо когда тебе сказали, что после всех неудачных дублей ты идешь принимать топливовоз";
"Когда в тебя заправляется иностранец и ты пытаешься втюхать ему хот-дог без знания языка";
"Глаза твоего нутрициолога, когда случайно отправила ему свое настоящее меню за день";
"Когда он такой себе, но ты случайно увидела его колбаску";
"– Что это и как сделать хот-дог? Без паники, главное кивать, будто ты все понимаешь";
"Когда во время твоей смены, приехал заправить авто твой бывший пульсом до полного";
"А все-таки комбайна не стоило заводить совету такого колоска";
"Когда узнала цену одной сосиски и при этом пытаешься сохранять непринужденность".
Напомним, Никитюк неожиданно начала работать на заправке, появилось видео
А еще Politeka сообщала, что Никитюк возмутила украинок необычными развлечениями в Киеве
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