Украинская телеведущая Леся Никитюк показала свою реакцию на сосиску, насмешив украинцев.

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала видео с заправки, где взяла сосиску, насмешив украинцев. Артистка опубликовала ролик в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Лучший коммент – подарок от меня", - написала Леся в публикации.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"А размер имеет значение";

"Леся, ты самая лучшая! где и когда можно забрать подарок?";

"Когда нашла парня, который действительно не преувеличивает";

"Твое лицо когда тебе сказали, что после всех неудачных дублей ты идешь принимать топливовоз";

"Когда в тебя заправляется иностранец и ты пытаешься втюхать ему хот-дог без знания языка";

"Глаза твоего нутрициолога, когда случайно отправила ему свое настоящее меню за день";

"Когда он такой себе, но ты случайно увидела его колбаску";

"– Что это и как сделать хот-дог? Без паники, главное кивать, будто ты все понимаешь";

"Когда во время твоей смены, приехал заправить авто твой бывший пульсом до полного";

"А все-таки комбайна не стоило заводить совету такого колоска";

"Когда узнала цену одной сосиски и при этом пытаешься сохранять непринужденность".

Напомним, Никитюк неожиданно начала работать на заправке, появилось видео

А еще Politeka сообщала, что Никитюк возмутила украинок необычными развлечениями в Киеве

Также Politeka писала, что Кароль, Дорофеева, Мишина высказали личное после обстрела оккупантов



