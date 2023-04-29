Телеведущая и блогер Леся Никитюк поделилась в социальной сети Инстаграм кадрами из очередного культурного отдыха. Артистка показала несколько новых снимков с личными замечаниями.

«Сегодня открытие выставки «Чумацкая икона на рыбе» Вы когда последний раз в музей ходили? Я – поверьте так же. Все экспонаты были спасены из Херсонского музея, а один все это время был в моем холодильнике.

Матерь Божья на камбале- икону я приобрела еще 3 года назад, когда снимали Херсонщину.. тогда и познакомилась с выдающейся художницей нашего времени oksanart_ ❤️ и теперь икона часть экспозиции! Обязательно посетите Музей истории города Киева» - поделилась Леся.

В сети принялись реагировать, многие даже были возмущены:

«Божья Матерь на рыбе???? 😳; Такой уж бред рисуют, в рыбе, в голове…есть другие места где можно нарисовать; Это же что с Ле Маршрутки 1 сезона?; Это Богохульство! Изображение иконы Божией Матери на рыбе!

Ой, Леся, теряешь лицо 😢. Зря ты этим злоупотребляешь. Ты красавица; Не узнала 😢 такую красоту убили .. эти наколотые губы ((».

По словам Никитюк, держать себя в отличной форме ей помогает отказ от хлебо-булочных изделий, риса, картофеля, печенья, тортов и некоторых видов мяса. При этом артистка не так сильно себя ограничивает и старается держать некий баланс.

Напомним, в Сети заговорили о примирении Никитюк с Дурневым после громкого скандала.

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