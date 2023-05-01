Цього разу на своїй сторінці в Instagram Тетяна Литвинова показала два варіанти приготування смачної кесадильї.

"Прекрасна альтернатива сендвічам і бутербродам - кесадилья!Приготуйте її на відкритому вогні 🔥, вона варта вашої уваги, повірте 👌", — радить зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

тортилья чи круглий лаваш - 4 шт.

сир чеддер - 250 г

курка, приготована на грилі - 150 г

помідор - 1 шт.

кінза - 20-30 г

авокадо - 1/2 шт.

сіль - дрібка

фіолетова квасоля - 100 г

чилі - 1 шт.

1. На одну половину лавашу викладаємо тонкий прошарок натертого сиру, потім начинку на ваш вибір і знову сир. Накриваємо другою половинкою лавашу і смажимо на решітці на повільних вуглях по 5 хвилин з кожного боку.

2. Розрізаємо лаваш з однієї сторони до середини. На 1/4 насипаємо сир, викладаємо начинку та згортаємо цю частину. На наступну четвертину знову викладаємо сир та начинку, знову загортаємо. І так далі, щоб отримати трикутники. Запікаємо по 8 хв. з кожного боку, підстреливши фольгу на решітку.

"Кесадилья ( іспанською quesadilla) має словоутворення з queso - сир! І це означає, що розплавившись в середині, він буде витікати, поєднавшись з соковитою і ароматною начинкою, і подарує вам 100% насолоду. Впевнена, що ваші діти, скуштувавши цю страву, скажуть - мексиканська їжа то моє!", — наголосила Тетяна Литвинова.

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