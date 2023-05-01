В этот раз на своей странице в Instagram Татьяна Литвинова показала два варианта приготовления вкусной кесадильи.
"Прекрасная альтернатива сэндвичам и бутербродам - кесадилья! Приготовьте ее на открытом огне 🔥, она стоит вашего внимания, поверьте 👌", - советует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- тортилья или круглый лаваш – 4 шт.
- сир чеддер - 250 г
- курица, приготовленная на гриле – 150 г
- помидор – 1 шт.
- кинза – 20-30 г
- авокадо - 1/2 шт.
- соль - щепотка
- фиолетовая фасоль – 100 г
- чили – 1 шт.
1. На одну половину лаваша выкладываем тонкую прослойку натертого сыра, затем начинку на ваш выбор и снова сыр. Накрываем второй половинкой лаваша и жарим на решетке на медленных углях по 5 минут с каждой стороны.
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2. Разрезаем лаваш с одной стороны до середины. На 1/4 насыпаем сыр, выкладываем начинку и сворачиваем эту часть. На следующую четверть снова выкладываем сыр и начинку, снова заворачиваем. И так далее, чтобы получить треугольники. Запекаем по 8 мин. с каждой стороны, подстрелив фольгу на решетку.
"Кесадилья ( испанский quesadilla) имеет словообразование с queso - сыр! И это значит, что расплавившись в середине, он будет вытекать, соединившись с сочной и ароматной начинкой, и подарит вам 100% наслаждение. Уверена, что ваши дети, отведав это блюдо, скажут - мексиканская еда это мое!", - подчеркнула Татьяна Литвинова.
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