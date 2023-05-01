В этот раз на своей странице в Instagram Татьяна Литвинова показала два варианта приготовления вкусной кесадильи.

"Прекрасная альтернатива сэндвичам и бутербродам - ​​кесадилья! Приготовьте ее на открытом огне 🔥, она стоит вашего внимания, поверьте 👌", - советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

тортилья или круглый лаваш – 4 шт.

сир чеддер - 250 г

курица, приготовленная на гриле – 150 г

помидор – 1 шт.

кинза – 20-30 г

авокадо - 1/2 шт.

соль - щепотка

фиолетовая фасоль – 100 г

чили – 1 шт.

1. На одну половину лаваша выкладываем тонкую прослойку натертого сыра, затем начинку на ваш выбор и снова сыр. Накрываем второй половинкой лаваша и жарим на решетке на медленных углях по 5 минут с каждой стороны.

2. Разрезаем лаваш с одной стороны до середины. На 1/4 насыпаем сыр, выкладываем начинку и сворачиваем эту часть. На следующую четверть снова выкладываем сыр и начинку, снова заворачиваем. И так далее, чтобы получить треугольники. Запекаем по 8 мин. с каждой стороны, подстрелив фольгу на решетку.

"Кесадилья ( испанский quesadilla) имеет словообразование с queso - сыр! И это значит, что расплавившись в середине, он будет вытекать, соединившись с сочной и ароматной начинкой, и подарит вам 100% наслаждение. Уверена, что ваши дети, отведав это блюдо, скажут - мексиканская еда это мое!", - подчеркнула Татьяна Литвинова.

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