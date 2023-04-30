Максим Галкін на своїй сторінці в Instagram розповів про смерть модельєра В'ячеслава Зайцева, якого в березні російський диктатор володимир путін вітав з 85-річчям.

"Пішов із життя В'ячеслав Михайлович Зайцев. Видатний майстер. Наше все у світі моди радянської епохи. Життєрадісна дотепна людина. Скільки неймовірних показів, талановитих колекцій, новаторських моделей, він пройшов довгий творчий незабутній шлях! Світла йому пам'ять🙏🏻", — написав чоловік Пугачової.

За попередніми даними, Слава Зайцев помер у реанімації лікарні міста Щолково внаслідок шлункової кровотечі.

У 2016 році модельєру було поставлено діагноз хвороба Паркінсона, він був частково паралізований і не міг пересуватися без сторонньої допомоги, але його продовжували возити на світські заходи.

Зазначимо, Максим Галкін та Алла Пугачова разом із дітьми після повномасштабного вторгнення рф в Україну поїхали до Ізраїлю. За кордоном гуморист почав проводити концерти на підтримку України, переводив кошти до благодійних фондів, які допомагають українським біженцям. Крім того, на своїх концертах він відкрито висміює російську владу, у тому числі й путіна.

За антивоєнну позицію щодо Максима Галкіна порушено в росії кримінальну справу про поширення так званих фейків про російську армію. Шоумена також визнали в рф "іноагентом".

Також нагадаємо, що росіяни вигадали нову помсту Галкіну.

Також повідомлялося, що Галкін дав вражаючий урок Олег Газманову і Меладзе.

Крім того, Politeka.net писала, що росіяни почали змінювати своє ставлення до Галкіна, який підтримав Україну.