Росіяни продовжують гатити по українському місту Херсон, обстріли не припинялися до 12 годин ночі.

Про це, як пише Politeka.net, в ефірі телемарафону повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

На щастя, даних про жертв нової атаки поки не надходило.

«На жаль, статистика вчьорашнього (обстрілу, - ред.) жахливо змінилась. Двоє людей померли в стаціонарі, реанімації. Це два чоловіка, які були в «АТБ». Там на вчорашній день загинуло чотири людини, саме в «АТБ», а 26 було поранено. Наразі шість людей загинуло і 24 поранено. Це два чоловіки, які там були. Один з них – це лікар, головний лікар відділення однієї з лікарень, обласной, в якій рятували життя. Ми співчуваємо», - розповів Толоконніков.

Таким чином наразі відомо про 23 загиблих і 46 поранених

«Одна з останніх жертв за вчора – це бабуся 89 років, яка загинула в багатоквартирному будинку. Це жах був вчора, дійсно. Вони пекло зробили, саме у Херсоні. Це жах», - каже Толоконніков.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський опублікував жахливі кадри з місць атак у Херсоні.

«Світ повинен це бачити та знати. Залізничний вокзал і переїзд, домівка, будівельний магазин, продуктовий супермаркет, автозаправка – знаєте, що обʼєднує ці місця? Кривавий слід, який залишає Росія своїми снарядами, вбиваючи мирних людей у Херсоні та на Херсонщині», - прокоментував жахливі кадри Зеленський.

Станом на вечір 3 травня було відомо про 21 загиблу людину і 48 поранених. Усі цивільні.

Зеленський запевнив, що винні ніколи не будуть пробачені, країну-терориста буде переможено, а всі винні за злочини будуть покарені.

Додамо, що внаслідок атаки на вокзал в Херсоні було поранено волонтера і керівника проєкта «Безкоштовна евакуація». Вони допомогли багатьом людям, які не могли самостійно євакуюватися.

Тепер допомога потрібна самому волонтеру.

«Відійшов від наркозу після першої операції, у мене пробито легеню і печінку. Сказали, що потрібна ще одна операція… У мене все це перед очима, головне, що живий залишився. Навіть не знаю що там із рештою людей. Низький уклін нашим медикам», - писав Андрій у своєму телеграм-каналі «Херсон эвакуация (Бесплатно)».

Нагадаємо, минулої ночі окупанти атакували ракетами і дронами Київ.

Також повідомлялось, що у Херсоні комендантську годину вводять майже на три доби.

Також повідомлялось, що під обстріл потрапив пасажирський потяг з українцями.

Крім того, Politeka.net писала, що з'явилися фото жертв ракетної атаки по Умані.