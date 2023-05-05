Ектор Хіменес-Браво , зірка "Майстер Шеф", показав, як і інші колеги, кадри удару по Кремлю. Заповідомленнями російських ЗМІ, на Кремль було здійснено "дроновий" наліт і вони відразу ж звинуватили в цьому Україну.
Незважаючи на запевнення української влади, що вона не причетна до інциденту, зірки почали жартувати на цю тему і радіти, що такий незвичайний випадок стався.
У соціальних мережах вони активно обмінюються своїми реакціями на цю новину, а деякі артисти вже опублікували свої кумедні коментарі. Зірковий кухар теж не оминув цю тему.
В Інстаграмі він застиг відео "атаки" Кремля і навіть станцював на тлі:
"Ще краще, ніж шашлик!": зірка "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт фаршированих печериць
Настя Каменських та інші відреагували на зізнання Потапа: "Боже, яке ж…"
ФСБ епічно зганьбилися з "атакою дронів" на Кремль: розкрито задум Путіна
Пасажирський потяг "Укрзалізниці" потрапив під обстріл окупантів, є поранені: перші подробиці
Ворог завдав удару по працюючому гіпермаркету, є загиблі і багато поранених: фото з місця і перші деталі
"Не втримався))" - коротко написав Ектор.
У мережі почали висловлювати свою думку:
«Вони самі запустили, щоб виправдати майбутні Теракти в Україні; Ви зробили мій вечір; Чудовий; Краще не буде, розходимося; На Танці з зірками час; Чи не треба так веселитися... Чи війна вже виграна?
Вони такі зовсім тупуваті)) Нам смішно навіть коли вони самі собі роблять провокації, намагаючись звинуватити нас. Ектор!; Люблю».
Також Ектор поділився рецептом морквяного пирога з крем-сиром в Інстаграмі на своїй сторінці. Він вирішив також уявити коротке відео з приготуванням, хоча багато хто звернув увагу саме на зовнішність самого кулінара.
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" здивував українців рецептом морквяного пирога із сиром
А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" показав важкі кадри зруйнованого будинку
Також Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" дав рецепт своїх фірмових сирників.