Ектор Хіменес-Браво , зірка "Майстер Шеф", показав, як і інші колеги, кадри удару по Кремлю. Заповідомленнями російських ЗМІ, на Кремль було здійснено "дроновий" наліт і вони відразу ж звинуватили в цьому Україну.

Незважаючи на запевнення української влади, що вона не причетна до інциденту, зірки почали жартувати на цю тему і радіти, що такий незвичайний випадок стався.

У соціальних мережах вони активно обмінюються своїми реакціями на цю новину, а деякі артисти вже опублікували свої кумедні коментарі. Зірковий кухар теж не оминув цю тему.

В Інстаграмі він застиг відео "атаки" Кремля і навіть станцював на тлі:

"Не втримався))" - коротко написав Ектор.

У мережі почали висловлювати свою думку:

«Вони самі запустили, щоб виправдати майбутні Теракти в Україні; Ви зробили мій вечір; Чудовий; Краще не буде, розходимося; На Танці з зірками час; Чи не треба так веселитися... Чи війна вже виграна?

Вони такі зовсім тупуваті)) Нам смішно навіть коли вони самі собі роблять провокації, намагаючись звинуватити нас. Ектор!; Люблю».

Також Ектор поділився рецептом морквяного пирога з крем-сиром в Інстаграмі на своїй сторінці. Він вирішив також уявити коротке відео з приготуванням, хоча багато хто звернув увагу саме на зовнішність самого кулінара.

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