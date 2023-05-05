Эктор Хименес-Браво, звезда "Мастер Шеф", показал, как и другие коллеги, кадры удара по Кремлю. П о сообщениям российских СМИ, на Кремль был совершен "дроновый" налет и они сразу же обвинили в этом Украину.

Несмотря на уверения украинских властей, что они не причастны к инциденту, звезды начали шутить на эту тему и радоваться, что такой необычный случай произошел.

В социальных сетях они активно обмениваются своими реакциями на эту новость, а некоторые артисты уже опубликовали свои забавные комментарии. Звездный повар тоже не обошел эту тему.

В Инстаграмме он запостил видео "атаки" Кремля и даже станцевал на фоне:

«Не удержался))» - коротко написал Эктор.

В сети принялись выражать свое мнение:

«Они же сами запустили, чтобы оправдать будущие Теракты на Украине; Вы сделали мой вечер; Прекрасный; Лучше уж не будет, расходимся; На Танцы со звездами пора; Не нужно так веселиться... Или война уже выиграна?

Они такие совсем туповатые)) Нам смешно даже когда они сами себе делают провокации, пытаясь обвинить нас. Эктор!; Обожаю».

Также Эктор поделился рецептом морковного пирога с крем-сыром в Инстаграм на своей странице. Он решил также представить короткое видео с приготовлением, хотя многие обратили внимание именно на внешность самого кулинара.

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