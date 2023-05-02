В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво раскрыл свой секрет приготовления сырников.

"Устали от конфет, пирожков и прочих сладостей? Предлагаю рецепт вкусных сырников, которые удовлетворят даже настоящих гурманов!", - пишет звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

• Творог – 300-400 г

• Яичный желток – 1 шт.

• Сахар – 1 ст.л

• Ванильный сахар – 1/2 ч.л.

• Манка – 1,5 ст.л.

• Крахмал кукурузный – 1 ст.л

• Цедра апельсина

Смешиваем творог, желток, сахар, ванильный сахар. Добавляем манку и крахмал, натираем апельсиновую цедру. Замешиваем тесто и делаем из него колбаску. Нарезаем ее на равные кусочки и с помощью стакана формируем идеальные сырники.

Обжариваем на растительном масле по 5-7 минут с каждой стороны на среднем огне. Подает Эктор Хименес-Браво сырники вместе с бананом и шоколадной пастой.

Украинцы в комментариях делятся своими вариантами приготовления сырников:

"Делаю такие, чтобы сыну можно было также есть (1.7 лет), без сахара) Вместо сахара добавляю пол банана и немного изюма или кураги, и не 1 желток на такое количество творога, а 2, запекаю минут 25 - получаются очень пышные";

"А я манку не кладу, яйцо, сахар, муки немного к творогу, и на доску, чтобы обвалять, тоже делаю колбаску, но просто режу и ножом края ровняю, без стакана)".

Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

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