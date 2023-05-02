В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво раскрыл свой секрет приготовления сырников.
"Устали от конфет, пирожков и прочих сладостей? Предлагаю рецепт вкусных сырников, которые удовлетворят даже настоящих гурманов!", - пишет звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
• Творог – 300-400 г
• Яичный желток – 1 шт.
• Сахар – 1 ст.л
• Ванильный сахар – 1/2 ч.л.
• Манка – 1,5 ст.л.
• Крахмал кукурузный – 1 ст.л
• Цедра апельсина
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
Поезд в россии сошел с рельсов после взрыва, подробности катастрофы: "Породит невероятный хаос"
Взрывы гремят в россии: поезд сошел с рэльсов, опора ЛЭП рухнула
Электричества не будет: срочное предупреждение о последствиях ракетного удара, кого коснется
Известный астролог сказал, чем закончится контрнаступление ВСУ: "Острая фаза в мае, а потом..."
Смешиваем творог, желток, сахар, ванильный сахар. Добавляем манку и крахмал, натираем апельсиновую цедру. Замешиваем тесто и делаем из него колбаску. Нарезаем ее на равные кусочки и с помощью стакана формируем идеальные сырники.
Обжариваем на растительном масле по 5-7 минут с каждой стороны на среднем огне. Подает Эктор Хименес-Браво сырники вместе с бананом и шоколадной пастой.
Украинцы в комментариях делятся своими вариантами приготовления сырников:
"Делаю такие, чтобы сыну можно было также есть (1.7 лет), без сахара) Вместо сахара добавляю пол банана и немного изюма или кураги, и не 1 желток на такое количество творога, а 2, запекаю минут 25 - получаются очень пышные";
"А я манку не кладу, яйцо, сахар, муки немного к творогу, и на доску, чтобы обвалять, тоже делаю колбаску, но просто режу и ножом края ровняю, без стакана)".
Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.