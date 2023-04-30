Повар Эктор Хименес-Браво поделился рецептом морковного пирога с крем-сыром в Инстаграм на своей странице. Он решил также представить короткое видео с приготовлением, хотя многие обратили внимание именно на внешность самого кулинара.
«Морковный пирог с кремом-сыром. Шоколад, конфеты, печенье или пирожки — даже такие вкусности со временем надоедают. Если вы в поисках необычной альтернативы, советую попробовать этот морковный пирог!» - написал Эктор.
Вам понадобятся такие ингредиенты:
Для пирога:
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• Масло растительное – 140 мл
• Яйца – 2 шт.
• Тростниковый сахар – 200 г
• Тертая морковь — 300 г
• Мука – 180 г
• Сода – 1/2 ч.л.
• Молотая корица – 1 ч.л.
• Соль
• Ананас
• Изюм
• Орехи
Для глазури:
• Сливочный сыр – 250 г
• Сахарная пудра - 275 г
Далее необходимо поставить тесто в духовку на 60 минут при 150°C. Понадобится также пергамент, чтобы ничего не прилипло и не подгорело. Приготовление следует продолжить, пока зубочистка не будет полностью сухой.
Далее даем полностью остыть тесту, а только потом добавляем сверху глазурь.
«Я смотрела рецепт, а оказывалось надо было рассматривать ногти; Ананас свежий? Если мужчина хочет красить ногти – пусть красит. Не вижу проблемы;
Зачем мужчина красит ногти?; Все пошатнулись на ногтях и спорят, что хорошо, а что плохо; Выбросьте этот савдеп из головы, я вижу красивые и красивые ногти».
Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
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