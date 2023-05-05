Сначала огонь возник в складских помещениях.

Затем пламя перекинулось на соседний магазин и хостел.

«Говорили же, что «бавовны» будет вдоволь»,

«Сезон коротких замыканий»,

«Какие прекрасные нынче подмосковные московские вечера», - комментируют пользователи соцсетей кадры мощного пожара.

Москва.#россиявогне

"Площадь пожара в хостеле на Ереванской улице Москвы достигла 300 кв. м. Информации о пострадавших не поступало. Сначала загорелись Склады, затем огонь перекинулся на хостел и магазин. Все люди вышли из здания сами до прибытия спасателей." pic.twitter.com/f7wv2tdbAb — Андрей74🇺🇦💪 (Санкции 💩!) (@andersen7474) May 5, 2023

Отметим, что тем временем в россии также продолжают полыхать пожары на Урале и Сибири.

В Тюменской области горит село Успенка. Ранее пожары уничтожили поселок Борзя в Забайкалье, а в Свердловской области свыше 100 жилых домов сгорели в поселке Сосьва.

Из пылающей Успенки были эвакуированы почти 500 человек, включая детей из местного психдиспансера.

На кадрах, которые появились в Сети, все в дыму и в огне, люди с иконами в руках молятся прямо на улице, остальные в панике пытаются потушить догорающие дома и остатки личных вещей.

🚨В Тюменской области горит целое село. Люди на коленях с иконами умоляют о спасении.



Огнём от лесных пожаров охвачены более 30 домов в селе Успенка. Из населённого пункта эвакуировали почти 500 человек, включая детей из местного психдиспансера. pic.twitter.com/4DT1AeBTpJ — Igor Вице-блогер (@Igor12066848) May 4, 2023

Напомним, ранее в россии пожар вспыхнул на территории нефтезавода.

В этот раз пожар вспыхнул на Ильинском НПЗ.

Также сильнейший пожар произошел на нефтебазе в российском порту Тамань. Столб черного огня было видно аж из оккупированного Крыма.

29 апреля «бавовна» произошла на нефтебазе, расположенной между Казачьей и Камышевой бухтами в оккупированном Севастополе.