Сначала огонь возник в складских помещениях.
Затем пламя перекинулось на соседний магазин и хостел.
«Говорили же, что «бавовны» будет вдоволь»,
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«Сезон коротких замыканий»,
«Какие прекрасные нынче подмосковные московские вечера», - комментируют пользователи соцсетей кадры мощного пожара.
Отметим, что тем временем в россии также продолжают полыхать пожары на Урале и Сибири.
В Тюменской области горит село Успенка. Ранее пожары уничтожили поселок Борзя в Забайкалье, а в Свердловской области свыше 100 жилых домов сгорели в поселке Сосьва.
Из пылающей Успенки были эвакуированы почти 500 человек, включая детей из местного психдиспансера.
На кадрах, которые появились в Сети, все в дыму и в огне, люди с иконами в руках молятся прямо на улице, остальные в панике пытаются потушить догорающие дома и остатки личных вещей.
Напомним, ранее в россии пожар вспыхнул на территории нефтезавода.
В этот раз пожар вспыхнул на Ильинском НПЗ.
Также сильнейший пожар произошел на нефтебазе в российском порту Тамань. Столб черного огня было видно аж из оккупированного Крыма.
29 апреля «бавовна» произошла на нефтебазе, расположенной между Казачьей и Камышевой бухтами в оккупированном Севастополе.