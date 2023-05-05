По предварительным данным, несколько минут назад завод был атакован беспилотником.
Он якобы бы атаковал одну из установок, начался пожар, пишет Politeka.net со ссылкой на сообщения в российских пабликах.
По другим данным, взрыв произошел в результате работы дивесрантов, заложивших взрывчатку.
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В Twitter уже появились кадры новой «бавовны». Идет эвакуация персонала.
«Это сезонная миграция, сначала летели в Украину, теперь возвращаются назад»,
«Вот жеж курильщики какие»,
«Новая Чернобаевка»,
"Повторение - мать учения",
"Неугомонные ВСУ" , - комментируют пользователи Twitter.
Это уже второй взрыв на НПЗ "Ильский" за несколько дней. В ночь на 4 мая Ильский нефтеперерабатывающий завод якобы атаковали четыре беспилотника, один из них упал, не долетев, зато три других поразили цистерны с топливом на заводской территории.
Напомним, также сообщалось о большом пожаре в российской столице. Там огонь опрокинулся из складских помещений на хостел и магазин.
Также продолжают палать пожара на Урале и Сибири.
В Тюменской области горит село Успенка. Ранее пожары уничтожили поселок Борзя в Забайкалье, а в Свердловской области более 100 жилых домов сгорели в поселке Сосьва.
Из горящей Успенки было эвакуировано около 500 человек, включая детей из местного психдиспансера.