На территории российского НПЗ "Ильский" снова взрыв.

По предварительным данным, несколько минут назад завод был атакован беспилотником.

Он якобы бы атаковал одну из установок, начался пожар, пишет Politeka.net со ссылкой на сообщения в российских пабликах.

Тем временем НПЗ Ильский в Краснодарском крае снова атакован и горит pic.twitter.com/oKHpehzFwM — IanMatveev (@ian_matveev) May 5, 2023

По другим данным, взрыв произошел в результате работы дивесрантов, заложивших взрывчатку.

В Twitter уже появились кадры новой «бавовны». Идет эвакуация персонала.

«Это сезонная миграция, сначала летели в Украину, теперь возвращаются назад»,

«Вот жеж курильщики какие»,

«Новая Чернобаевка»,

"Повторение - мать учения",

"Неугомонные ВСУ" , - комментируют пользователи Twitter.

Это уже второй взрыв на НПЗ "Ильский" за несколько дней. В ночь на 4 мая Ильский нефтеперерабатывающий завод якобы атаковали четыре беспилотника, один из них упал, не долетев, зато три других поразили цистерны с топливом на заводской территории.

Напомним, также сообщалось о большом пожаре в российской столице. Там огонь опрокинулся из складских помещений на хостел и магазин.

Также продолжают палать пожара на Урале и Сибири.

В Тюменской области горит село Успенка. Ранее пожары уничтожили поселок Борзя в Забайкалье, а в Свердловской области более 100 жилых домов сгорели в поселке Сосьва.

Из горящей Успенки было эвакуировано около 500 человек, включая детей из местного психдиспансера.

Также сообщалось о взрыве в русском порту Тамань.