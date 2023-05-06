Як відомо, Настя Каменських святкувала день народження прямо на концерті, не обійшлося без поздоровлень Потапа, тому вона вирішила висловитися на тлі пліток про її розлучення.

«Вчора ніколи не повернеться, і ми не знаємо, що буде завтра. Але ми маємо наше зараз. Це особлива мить, яку можна спіймати посмішкою і відправити всім своє кохання енергетичним меседжем» - пише Каменських під невеликим відео.

У мережі почали висловлювати свою думку, не забувши привітати артистку з днем ​​народження:

Ти неймовірна; Ти справжнє сонечко; З Днем Народження, ви супер, крута; Взяла та ріпак витоптала; Мені незрозуміло лише одне: що заважало тобі, Насте, бути такою патріоткою раніше? Чому тільки зараз вони так люблять рідну країну?;

Сонечко; Ви неймовірна!; Зайві слова просто принцеса та крапка; Де ти була на початку російського вторгнення, засала зі своїм Потапом, а зараз така біла та пухнаста, огидно; А де ж твій хлопчик хлопчик, ховається і далі за кордоном?».

Також ми писали, Каменських, ігнорувала всі чутки про розлучення з Потапом. Більше того, артистка не розкривала, чи повернувся артист насправді додому.

Нагадаємо, Настя Каменських зробила зізнання про Потапу та нарвалася на хейт.

Також повідомлялося, що Насті Каменських зробили зауваження після публікації із військовими – вона відповіла.

Крім того, Politeka.net писала, що у Насті Каменських, Даші Астаф'євої та Андрія Данилка серйозні проблеми зі здоров'ям.