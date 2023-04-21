Даша Астафьева призналась, что петь больше не может. Напомним, Астафьева была вокалисткой поп-группы NikitA.

Но на сегодняшний день певица карьера Астафьевой остановлена.

«Мне, к сожалению, повредили во время операции нерв, расположенный возле связок. И я не могу петь. Я сегодня это впервые говорю», – рассказала артистка в интервью для YouTube-канала «Разговор».

Как оказалось, жизнь Даши была под угрозой. Артистка не назвала причину, по которой ей понадобилась операция, но ситуация была очень серьезной.

«Мне делали операцию. Привезли на скорой. У меня было такое состояние, что я могла умереть. Я подписала документ, что врачи не несут ответственности за то, что могут повредить мои связки», - рассказала Даша, добавив, что когда жизнь под угрозой, ты подпишешь любой документ.

Откровения Даши не оставили украинцев безразличными. Артистке желают быстрого выздоровления, призывают не унывать и радоваться тому, что спасено главное – ее жизнь.

«Когда такой выбор… Просто живите дальше и будьте счастливы вопреки всему. Спасибо за помощь людям и ВСУ»,

«Очень жаль, пишу это искренне, я очень уважаю вас за то, что вы никуда не убегали во время войны, за вашу помощь. Если не сможете больше петь то может быть хорошей актрисой или ведущей, вы очень талантливая и умная девочка»,

«Какой капец.. сочувствую, быстрого выздоровления..»,

«Жаль что так случилось. Люблю ее песни. Быстрого выздоровления»,

«Ты жива! Радуйся!»,

«То Каменских, то Даша, да что ж такое» , - пишут пользователи соцсетей.

Напомним, ранее о больших проблемах с голосовыми связками сообщила певица Настя Каменских.

Также Politeka.net писала, что врачи предупредили Андрея Данилко, что он навсегда может потерять голос.

Врач сказал артисту: "Андрей, еще раз подобная ситуация и вы можете лишиться голоса навсегда".

Ранее Даша Астафьева ответила на слухи о своей беременности.