Певица Настя Каменских ответила на замечание, сделанное ей после новой публикации, посвященной Ровенскому областному госпиталю ветеранов войны.

Настя Каменских сообщила, что по дороге из Луцка в Ровно они с командой заехали поддержать бойцов, проходящих лечение и реабилитацию, пишет Politeka.net.

«Я очень благодарна нашим воинам за все, что они для нас делают. Что дают нам возможность жить, творить, быть в безопасности и работать ради нашей победы. Мне было очень приятно и волнительно провести время вместе с ними», - рассказала Настя Каменских.

Каменских также сообщила, что, проходя реабилитацию, некоторые ребята рисуют картины и занимаются творчеством. Поэтому решили привезти краски и все необходимое для рисования и художественные книги для их библиотеки.

Среди отреагировавших на новую публикацию Каменских оказался и ее муж Потап, с которым они якобы расстаются.

Рэпер и продюсер оставил Каменских эмоджи в виде сердца и ладошек.

Некоторые фолловеры поинтересовались, можно ли Настя Каменских петь, ведь она проходит лечение.

Также среди подписчиков Насти Каменских возник вопрос, может ли Каменских так подробно рассказывать о местонахождении раненых украинских защитников:

«Это прекрасно, но нельзя указывать локацию, где проходят лечение наши раненые ,в целях их безопасности».

Настя Каменских отреагировала на это замечание, подчеркнув, что это государственное учреждение, о котором есть информация в открытом доступе.

Напомним, ранее сообщалось, что у Насти Каменских, Даши Астафьевой и Андрея Данилко серьезные проблемы со здоровьем.

Так, ранее Настя Каменских сообщила:

"Друзья, я потеряла голос из-за новообразования в голосовых связях, которое не позволяет моим связям полноценно функционировать. Мне нужно срочное лечение, чтобы восстановить голос. Если этого не сделать сейчас, могу потерять голос навсегда".

Также Politeka писала, что Каменских рассказала о необычной встрече с украинками в Лондоне видео.