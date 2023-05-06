Как известно, Настя Каменских праздновала день рождения прямо на концерте, не обошлось без поздравлений Потапа, поэтому она решила высказаться на фоне сплетен о ее разводе.
«Вчера никогда вернется, и мы не знаем, что будет завтра. Но у нас есть наше сейчас. Это особое мгновение, которое можно поймать улыбкой и отправить всем свою любовь энергетическим месседжем» - пишет Каменских под небольшим видео.
В сети принялись выражать свое мнение, не забыв поздравить артистку с прошедшим днем рождения:
«Ты невероятная; Ты настоящее солнышко; С Днем Рождения, вы супер, крутая; Взяла и рапс вытоптала; Мне непонятно только одно: что мешало тебе, Настю, быть такой патриоткой раньше? Почему только сейчас они так любят родную страну?;
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Солнышко; Вы невероятная!; Лишние слова просто принцесса и точка; Где ты была в начале российского вторжения, зассала со своим Потапом, а сейчас такая белая и пушистая, отвратительно; А где же твой мальчик мальчишка, скрывается и дальше за границей?».
Также мы писали, Каменских, игнорировала все слухи о расставании с Потапом. Более того, артистка не стала раскрывать, вернулся ли артист на самом деле домой.
Напомним, Настя Каменских сделала признание о Потапе и нарвалась на хейт.
Также сообщалось, что Насте Каменских сделали замечания после публикации с военными – она ответила.
Кроме того, Politeka.net писала, что у Насти Каменских, Даши Астафьевой и Андрея Данилко серьезные проблемы со здоровьем.