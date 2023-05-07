Ектор Хіменес-Браво , зірка "Майстер Шеф", показав кумедні кадри з дому. Ектор вирішив показати у жартівливій формі вирішив показати, як вірить у ЗСУ і тому може нарешті зняти скотч із вікон, який під час частих ударів ліпили на вікна.

Артист, як відомо, вирішив залишитися в Україні та відмовився їхати до мами назад до Колумбії.

"Завжди повертався і повертатимуся в Україну. Адже це будинок. У мене багато знайомих, хто повернувся з Європи, де спокійно, але їм було там погано. Україна розвиває таке почуття. Як у відносинах. Без неї погано. Хто говорить місце сили, хто каже рідна земля - ​​все по-різному" - раніше зауважив Ектор, коментуючи своє рішення залишатися у Києві.

«Я навіть і не клеїла скотч 😂; Ми теж. Продовжуємо добудовувати будинок. Віримо у ЗСУ! Дякую нашим хлопцям, що живі!; Ми з чоловіком поки здерли скотч і відмили вікна мало не розлучилися;

По області щось надто напружено...; Рано знімати! Я настільки вірю у ЗСУ, що нічого не ліпила і не забивала; Саме сьогодні подумала зняти дерев'яні щити з вікон Харків».

Також ми писали, на Кремль було здійснено "дроновий" наліт і вони відразу ж звинуватили в цьому Україну. У соціальних мережах зірки активно обмінюються своїми реакціями на цю новину, а деякі артисти вже опублікували свої кумедні коментарі. Зірковий кухар теж не оминув цю тему.

В Інстаграмі він запостив відео "атаки" Кремля і навіть станцював на фоні.

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