Эктор Хименес-Браво, звезда "Мастер Шеф", показал забавные кадры из дома. Эктор решил показать в шутливой форме решил показать, как верит в ВСУ и поэтому может наконец-то снять скотч с окон, который во время частых ударов лепили на окна.

Артист, как известно, решил остаться в Украине и отказался уезжать жить к маме обратно в Колумбию.

"Всегда возвращался и буду возвращаться в Украину. Ведь это дом. У меня много знакомых, кто вернулся из Европы, где спокойно, но им было там плохо. Украина развивает такое чувство. Как в отношениях. Без нее плохо. Кто говорит место силы, кто говорит родная земля — все по-разному" - ранее подметил Эктор, комментируя свое решение оставаться в Киеве.

«Я даже и не клеила скотч 😂; Мы тоже. Продолжаем достраивать дом. Верим в ВСУ! Спасибо нашим ребятам, что живы!; Мы с мужем пока содрали скотч и отмыли окна чуть ли не развелись;

По области что-то слишком напряженно...; Рановато снимать! Я настолько верю в ВСУ, что ничего не лепила и не забивала; Как раз сегодня подумала снять деревянные щиты из окон Харьков».

Также мы писали, на Кремль был совершен "дроновый" налет и они сразу же обвинили в этом Украину. В социальных сетях звезды активно обмениваются своими реакциями на эту новость, а некоторые артисты уже опубликовали свои забавные комментарии. Звездный повар тоже не обошел эту тему.

В Инстаграмме он запостил видео "атаки" Кремля и даже станцевал на фоне.

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