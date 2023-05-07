На офіційній сторінці Патрона в Instagram повідомили, що 6 травня ворог розстріляв шістьох співробітників ДСНС під час виконання їх завдань на Херсонщині. Ще двоє, з них одна жінка фельдшер, - отримали поранення.
"Розстріляні, хоч було видно, що вони не військові. Що вони очищають територію, яку ті покидьки змушені були покинути з ганьбою. Це величезне горе для мене особисто і для всієї нашої родини ДСНС. Ми висловлюємо свої співчуття родичам та друзям загиблих. Буду моніторити ситуацію з пораненими та доповім вам", — написали в ДСНС від імені знаменитого пса.
Також українців просять про фінансову допомогу на лікування постраждалим. Зробити це можна через офіційний фонд Патрона.
"А тепер ворогу: якщо ти думаєш, що герої без зброї не знають що таке помста — ти глибоко помиляєшся. Ми ніколи не забудемо. І ми дуже в тісному контакті з тими, у кого ця зброя є. Я прошу всіх, хто бачить цей текст — прогорнути фото, і побачити фото загиблих. Я хочу, щоб їх побачив світ. Я дуже прошу поширити цей пост, щоб весь світ ще раз переконався, що russia is a terrorist state", — наголосив сммник Патрона.
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Загиблі спеціалісти ДСНС: Ігор Соловйов, Олександр Ходаковський, Андрій Орлов, Володимир Погорелий, Микола Шолох і Роман Каленик.
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