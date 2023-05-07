На своїй сторінці в Instagram Крістіна Орбакайте прокоментувала смерть свого друга, відомого режисера та кліпмейкера Михайла Хлєбородова.

"Пішов від нас талановитий режисер, скромна і приваблива людина, неймовірний професіонал - Михайло Хлєбородов. У пам'яті назавжди залишаться його відео та кіно роботи. 💔 Спочивай із миром 🙏", - написала співачка під кадрами з кліпу на їхню спільну з Аллою Пугачовою пісню "Опять метель".

Михайло Хлєбородов помер у віці 56 років. Він прославився тим, що зняв кілька кліпів для гуртів «Мумій Троль», «Моральний кодекс», «Маша та ведмеді», ДДТ, для Лайми Вайкуле та багатьох інших артистів. Хлєбородов також був творцем фільмів «Параграф 78» та «Кур'єр із „Раю“», режисером та продюсером серіалів.

Зазначимо, Алла Пугачова після повномасштабного вторгнення рф в Україну разом із чоловіком Максимом Галкіним та двійнятами Лізою та Гаррі поїхала до Ізраїлю. Артистка висловилася проти війни, розв'язаної росією проти України, але її старша донька Христина Орбакайте продовжує мовчати.

Напередодні Орбакайте також вшанувала пам'ять дизайнера Валентина Юдашкіна, який помер 2 травня: "Прощавай, любий і такий рідний Валечка 💔 Світла і дуже гарна пам'ять 🙏".

Також нагадаємо, що росіяни вигадали нову помсту чоловіку Пугачової Галкіну.

Також повідомлялося, що Галкін дав вражаючий урок Олег Газманову і Меладзе.

Раніше Пугачова попросила внести її до списку "іноагентів" слідом за Галкіним і вперше засудила напад Росії на Україну.