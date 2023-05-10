Про трагедію повідомила сама Бачинська, пише Politeka.net.

Батько Бачинської загинув на фронті, виборюючи волю і незалежність України.

«Війна забрала і мого батька Юрія. Просто неможливо в це повірити. Це був найкращий тато, друг, приклад для мене», - розповіла гімнастка.

Звертаючись до рідної людини, Бачинська висловила упевненість: «Знаю, ти попав в найкращий світ».

19-річна Анастасія Бачинська є Майстром спорту міжнародного рівня зі спортивної гімнастики. Бачинська ставала чемпіонкою Європи у командній першості, чемпіонкою Європейських ігор у вільних вправах, дворазовою бронзовою призеркою Юнацьких Олімпійських ігор.

У 2022-му році Бачинська повідомила, що йде з професійного спорту.

Додамо, у Нетішині на Хмельниччині провели в останню путь Ярослава Савченка, солдата мінометного взводу мінометної батареї військової частини А7376. Герою було всього 22 роки.

Він загинув 28 квітня від рук російських окупантів поблизу населеного пункту Васюківка Донецької області.

«Як тільки почалась повномасштабна війна, Ярік разом з другом, не дивлячись на свій молодий вік, акторське покликання і художню душу, стали до зброї і пішли захищати країну від окупантів» — написав у соцмережі товариш загиблого Юрій Терентьєв.

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