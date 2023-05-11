Вогняна НП сталася в центрі Мілана, повідомляє Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ та повідомлення у соцмережах.
За попередніми даними, вибухнув припаркований фургон.
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Школу та інститут черниць поряд із місцем події евакуювали.
На кадрах, зроблених одразу після вибуху, можна побачити, що над містом піднімається стовп чорного диму, деякі автомобілі охоплені вогнем.
Про причини вибуху, поранених та загиблих поки що не повідомляється.
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Нагадаємо, росіяни зранку 11 травня завдали нового ракетного удару по мирному Слов'янську.
Внаслідок атаки один із житлових будинків перетворився на руїни, було поранено жінку.
Незабаром стало відомо, що вона померла у лікарні.
Також повідомлялося, що будинки в Запорізькій області перетворилися на смолоскипи - окупанти накрили мирних людей касетними снарядами.
Крім того, Politeka.net писала, що з'явилися кадри з місця загибелі жінки і двох її маленьких донечок.