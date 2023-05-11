З'явилися кадри з місця потужної пожежі, яка спалахнула одразу після вибуху.

Вогняна НП сталася в центрі Мілана, повідомляє Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ та повідомлення у соцмережах.

За попередніми даними, вибухнув припаркований фургон.

İtalya'nın Milan kentinde büyük bir patlama gerçekleşti. pic.twitter.com/XFzXyvOxlP — TRHaber (@trhaber_com) May 11, 2023

Школу та інститут черниць поряд із місцем події евакуювали.

На кадрах, зроблених одразу після вибуху, можна побачити, що над містом піднімається стовп чорного диму, деякі автомобілі охоплені вогнем.

🇮🇹 ITALIE : Explosion dans le centre de #Milan. Plusieurs voitures sont en feu (Sky TG24). pic.twitter.com/WzNkg2BI5O — Infos Françaises (@InfosFrancaises) May 11, 2023

Про причини вибуху, поранених та загиблих поки що не повідомляється.

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