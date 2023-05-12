Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики нагадують, що раніше командувач Східної групи військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська відступили до двох кілометрів у тил росіян на деяких ділянках Бахмутського фронту і вказують на реакцію ватажка «вагнерівців» Євгена Пригожина, яка відображає паніку, що посилюється в інформаційному просторі.

Експерти також наголошують, що розгортання низькоякісних російських сил на флангах навколо Бахмута свідчить про те, що міноборони Росії значно відмовилося від мети оточити там значну кількість українських сил.

«Російські фланги в Бахмуті та інших подібних укомплектованих ділянках фронту, ймовірно, вразливі для українських контрударів. Небезпека російського оточення значних українських сил у Бахмуті, можливо, пройшла», - йдеться у звіті.

Тим часом у Міноборони України повідомили ситуацію стосовно Бахмута

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, протягом тижня в російських телеграм-каналах та ЗМІ провідною темою залишався Бахмут і події, пов’язані з ним. Для ворога це місто має надважливе значення, майже сакральне, - зазначила Маляр.

Ворог дає неправдиву інформацію про нестачу зброї, чим ймовірно має на меті виправдати реальну ситуацію.

У той же час протягом тижня ворогу не вдалось реалізувати свої плани. Крім того, окупанти понесли великі втрати живої сили.

«Наші оборонці просунулись на Бахмутському напрямку вперед на 2 км, жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили», - розповіла Маляр.

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Крім того, повідомлялось, що російську авіацію можна знищити і без F-16 - як саме.